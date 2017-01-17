«العودة» يَبكي «زوجته»: ٣٣ عامًا ما قلت لها يمينًا وقالت شمالاً

تواصل – سعود الخالد:

قدَّم مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال هاشتاج “#وفاه زوجه سلمان العوده وابنه”، خالص التعازي لأسرة الشيخ سليمان العودة، إثر وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام في حادث مروري بالأمس، سائلين المولى الرحمة والغفران لهما.

وقال خطيب جامع الطلق، سليمان الربيعة: “بكى الشيخ سلمان على وفاة زوجته الداعية هيا السياري قائلاً: لست على موتها باكياً الموت حق، أبكي على أنها من ٣٣ عاماً ما قلت لها يميناً قالت شمالاً”.

وغردت غادة السيف مستذكرة علاقتها بالفقيدة هيا السياري قائلة: “درستني هيا السياري في دار التحفيظ نعم المعلمة والصديقة، اللهم اغفر لها وارحمها وابنها واجمعنا بهم في دار كرامتك”.

وقال الإعلامي “حمد الماجد” عبر حسابه على “تويتر”: “حين تُصاب عائلة فالمتوقع منا تصبيرها وتسليتها لا نشر مقاطعها الخاصة التي تنكأ الجرح وتزيد الغم”.