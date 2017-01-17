مكة.. حظر كافيتريات وعربات البيع المتجول المخالفة (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملةً مكثفة على عدد من الأماكن العامة والمنتزهات وعلى سيارات البيع المتجول والكافتيريات المتنقلة، وذلك تزامناً مع بداية إجازة منتصف العام والتي يتزايد خلالها عرض المواد الغذائية عن طريق الكافتيريات المتنقلة خاصة في الأماكن العامة ومواقف حجز السيارات.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في هذه المواقع من خلال إحكام الرقابة على هذه الأنشطة، خاصة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي يرتادها المتنزهين، ولضمان سلامة كل ما يعرض فيها من مواد غذائية.

وكانت البلدية قد نفذت، أمس الأربعاء، حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع، وشارك في الحملة كل من نايف المالكي وشاكر العبدلي وأمين شاولي وجميل فلمبان، وبمشاركة مندوب إدارة المرور، وتم ضبط العديد من المخالفات وسحب عدد (5) كافتريات متنقلة تعمل بدون تصاريح.

وأكد عراقي أن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جوانب الإصحاح البيئي، والتأكد من تهيئة الخدمات للمتنزهين بطرق نظامية وصحية.