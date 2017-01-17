 «ومضات» حساب جديد لـ«شؤون الحرمين» لنشر الخطب على «تويتر» | صحيفة تواصل الالكترونية

«ومضات» حساب جديد لـ«شؤون الحرمين» لنشر الخطب على «تويتر»

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«ومضات» حساب جديد لـ«شؤون الحرمين» لنشر الخطب على «تويتر»

تواصل – خالد العبدالله:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، حساب ‘‘ومضات من منبر الحرمين‘‘ على موقع ‘‘تويتر‘‘ إلى جانب حساب الرئاسة الرسمي، ويتولى الحساب الجديد، نشر نُخبٍ مختارة من خُطب الحرمين الشريفين تجمع من أصول الدين وفروعه ومقاصده، وجوانب من التربية والأخلاق، وتتكون السلسلة مجموعة من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في علوم التربية، والعبادة والإيمان والعقيدة والأخلاق.

تأتي هذه السلسلة بإمضاءات أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على هيئة تغريدات يومية تلامس الظروف الحياتية من توعية وإرشادات ومعالجة لقضايا اجتماعية وفكرية مصيرية وتربوية.

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