«أمن المنشآت» يشيد بمشروع الوقاية من المخدرات «نبراس» وتوافقه مع رؤية 2030

تواصل – واس:

افتتح قائد أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، اليوم، الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل، وذلك بمقر قوات أمن المنشآت بالرياض، الذي يهدف إلى تثقيف منسوبيه وإكسابهم المهارات الحياتية المناسبة للوقاية من آفة المخدرات وخلق بيئة خالية منها، من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المعلومة الصحيحة والموثقة والمستندة إلى الإحصائيات، واستغلال وسائل الدعاية والإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها.

افتتح الملتقى بعرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة، ثم ألقى أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع ‘‘نبراس‘‘ عبدالاله بن محمد الشريف كلمة قال فيها: ‘‘إننا نمر بمرحلة حرجة وملتهبة تعيشها المنطقة العربية بل والعالم أجمع، يتكالب فيها الأعداء على الأمة وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، حيث تواجه بلادنا موجات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين، بالإضافة إلى حرب شرسة تستهدف عقول شبابنا ألا وهي حرب المخدرات، وعلينا جميعاً أفراداً ومؤسسات المواجهة والتصدي بكل حزم لهذه الآفة الخطرة على المجتمع والتي يقصدون بها تدمير أبناء الوطن‘‘.

وأضاف الشريف، أن الحرب مستمرة وستستمر ضد مهربي المخدرات، وما زال رجال مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك يضبطون العديد من القضايا بشكل يومي، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى اللواء الجباري، وجميع منسوبي أمن المنشآت، على هذه الجهود الفائقة في وقاية وتأمين وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة.

وأشار إلى أن مشروع «نبراس» للوقاية من المخدرات مبني على عدد من الدراسات وتجارب 12 دولة عربية وأجنبية وهناك لجان تحكيمية محايدة من داخل المملكة وأيضاً لجنة دولية، وقد تمت الإشادة بالمشروع وفاعليته في مواجهة آفة المخدرات لما يحتويه من برامج تأهيلية وعلاجية.

وأضاف الشريف أن هذا المشروع جاء بمبادرة من الشركة الوطنية للصناعات الأساسية «سابك» ويحتوي على ثمانية برامج متنوعة للأسرة، كما يحتوي المشروع على برامج إعلامية، وبرنامج للتواصل الدولي مع الخبراء والمنظمات المتخصصة من خلال الشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات (جناد)، وبرنامج الإعلام الجديد للوصول السريع لأكبر شريحة من المجتمع.

من جهته عبر قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التوعية بأضرار تلك الآفة التي تستهدف شبابنا، مبيناً أن الله كرّم الإنسان بالعقل الذي يميز بين الطيب والخبيث، وهو ما يحاول الأعداء استهدافه عن طريق المخدرات للنيل من شبابنا، وتدمير عقولهم.

وأكد الجباري، أن المسؤولية مشتركة بين المنزل والمدرسة ووسائل الإعلام وجميع أجهزة الدولة انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘‘كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته‘‘ وعزا سعادته أسباب الوقوع في براثن المخدرات إلى الجهل وعدم الوعي والبعد عن الله والفراغ، داعياً الشباب إلى التمسك بالدين الحنيف وإدراك مخططات الأعداء للنيل منهم.

ونوه بالمشروع الوطني ‘‘نبراس‘‘ الذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفق نظرة ثاقبة وتدعمه وزارة الداخلية وشركة سابك، حيث إن “نبراس” يتوافق مع رؤية 2030 التي تحمل استشرافاً لمستقبل الوطن والمواطن.

مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود من جميع الجهات الحكومية الأمنية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، من أجل أمن الوطن وحماية المجتمع، ولإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة الجديد والتقليدي.

كما تخلل الملتقى عدة أوراق علمية قدمها الدكتور نزار الصالح الرئيس التنفيذي لمشروع نبراس، حول آلية عمل المشروع في خفض الطلب على المخدرات وإكساب جميع شرائح المجتمع الثقافة ضد هذه الآفة، كما قدم مدير إدارة البرامج الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات الدكتور سامي الحمود ورقة عمل حول أضرار هذه المواد المخدرات على العقل والجسم، كما قدم مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية بأمانة اللجنة علي الشيباني ورقته حول عمل مركز استشارات الإدمان (1955) وسرية تلقي الاستشارات وإعطائه التوجيهات للأسر التي تطلب المساعدة.