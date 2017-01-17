تحذير ربات المنازل من مزج مادتي «الكلور والفلاش»

تواصل ـ خالد العبدالله:

أطلقت إدارة التوعية الوقائية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تحذيراً لربات المنازل ومن في حكمهن من مزج “مادة الفلاش” مع الكلور بغرض إزالة الرواسب الجيرية في الأماكن المختلفة، لتأثير ذلك على الجهاز التنفسي.

وكانت إدارة التوعية قد رصدت بعض الممارسات الخاطئة والمتمثلة بمزج المواد الكيميائية مثل “مادة الفلاش” مع الكلور، والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان خاصة وأنها من المواد الحارقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد العتيبي بأن مزج المواد الكيميائية كمادة الفلاش مع مادة كيميائية أخرى مثل الكلور، تنتج عنه أبخرة وغازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، كما يتسبب استنشاقها بكميات كبيرة في حالات اختناق متقدمة، ويزداد الأمر سوءاً عند احتراقها.

وشدّد العتيبي على أهمية قراءة الإرشادات الموضحة على عبوات المواد الكيميائية ومعرفة محتوياتها وتاريخ إنتاجها وانتهائها والإلمام التام بطرق استخدامها وتداولها وحفظها، وكذلك طرق التعامل معها في حالات الطوارئ مع تهوية المكان قبل استخدامها، متمنياً السلامة للجميع.

يُذكر أن حرائق المواد الكيميائية هي من أشد الحرائق خطورة، حيث إن ضررها لا يقتصر على اشتعالها فحسب، بل يمتد لتهديد صحة الإنسان مما يصعب أحياناً علاج آثارها طبياً.