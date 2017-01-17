 إلغاء «أوبريت» مهرجان الجنادرية تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي | صحيفة تواصل الالكترونية

إلغاء «أوبريت» مهرجان الجنادرية تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي

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إلغاء «أوبريت» مهرجان الجنادرية تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي

تواصل – الرياض:

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء المقبل، الرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني الـ31 للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، الذي يتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

وقال نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري في مؤتمر صحفي عقده أمس، الأربعاء، في الرياض بحضور السفير المصري ناصر حمدي، “أنه تم إلغاء الأوبريت الغنائي هذا العام فقط، تضامناً مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وتقديراً لهم”.

ولفت التويجري إلى رسالة المهرجان الوطنية في تعميق الهوية الحضارية للمملكة وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

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