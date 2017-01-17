تعليم حفر الباطن تستغني عن آخر مبنى مستأجر للمتوسطة والثانوية

تواصل – واس:

احتفت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، بالاستغناء عن آخر مبنى مستأجر لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين، بعد انتقال متوسطة القيروان من مبناها المستأجر، والاستغناء عن جميع مدارس القيصومة المستأجرة للبنين والبنات.

وأوضح مدير شؤون المباني المهندس مشعل بن فلاح الرويلي، أنه خلال العام الحالي 1438هـ، تم استلام 4 مشروعات مدرسية منها مشروع يجمع متوسطة سعيد بن مسيب، وثانوية الإمام البخاري بمبلغ ( 26،422،000 ) ريال و3 ثلاثة مشروعات بمدينة القيصومة بمبلغ ( 22،900،000 ) ريال.

وأفاد الرويلي، أنه تم الانتهاء من جميع مدارس القيصومة المستأجرة لجميع مراحلها الدراسية، مشيراً إلى أنه تم استلام 16 مشروعاً العام الماضي بمبلغ (122،903،000) ريال ومن المتوقع استلام أربعة خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الحالي.