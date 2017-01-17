داخل المنزل.. تمارين بسيطة لتخفيف «آلام الركبة»

تواصل – وكالات:

يعاني البعض من آلام الركبة، بسبب ضغوط العمل والجلوس أمام شاشات الحاسب الآلي لفترات طويلة، وإهمال رياضة المشي، ولذلك نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية.

وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل الركبة، والذي يتم الاعتماد عليه بشكل كبير خلال الأعمال اليومية، يتطلب بعض التمرينات مثل صعود السلم كلما كان ذلك ممكن.

وأضاف أن هناك اثنين من التمارين البسيطة الأخرى، أولهما الاستلقاء على الأرض ومد أحد الساقين لأعلى، وتقريب الرجل المنثنية إلى الجسم، وتمديدها مرة أخرى، ويتم تكرار هذا التمرين 12 مرة.

وفي التمرين الثاني يقوم المرء بأرجحة القدم بانتظام عند الجلوس على المكتب في العمل أو الطاولة في المنزل، حيث تعمل هذه الحركات البسيطة على تخفيف العبء عن المفصل والغضاريف.