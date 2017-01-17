 تحذيرات من تعرّض حسابات الـ«جي ميل» لهجمات الكترونية | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذيرات من تعرّض حسابات الـ«جي ميل» لهجمات الكترونية

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تحذيرات من تعرّض حسابات الـ«جي ميل» لهجمات الكترونية

تواصل ـ وكالات:

أطلق المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، تحذيراً من انتشار رسائل تصيد البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني جوجل “جي ميل”، حيث يتم إرسال الرسائل المزيفة إلى جهات الاتصال، التي تم الحصول عليها من الحسابات، التي تم اختراقها بالفعل.

وأشار خبراء المكتب الألماني إلى أن القراصنة يقومون بدمج أيقونة، تشير إلى وجود ملف “بي دي إف” أو ملف صورة مرفق، وحذر الخبراء من أن هذه الأيقونة تشبه أيقونة قوقل الأصلية، ولكن في واقع الأمر فإن هذه الأيقونة عبارة عن لقطة شاشة لمرفق “جي ميل”.

وأضاف الخبراء أن خلف هذه الأيقونة يوجد رابط يؤدي إلى صفحة قوقل مزيفة بمجرد النقر عليه، وتشير هذه الصفحة المزيفة إلى أن المستخدم قد قام بتسجيل الخروج من خدمة “جي ميل”، وهنا تظهر للمستخدم واجهة إدخال بيانات تسجيل الدخول بخدمة البريد الإلكتروني.

وإذا قام المستخدم في هذه الحالة بإدخال هذه البيانات الحساسة فإنها ستصل فوراً إلى أيدي القراصنة ويتم اختراق الحساب ومن ثم التعرض لهجمات إلكترونية خطيرة قد تهدد بفقدان بيانات حساب جيل ميل.

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