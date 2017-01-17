موجز الظهيرة| «البنوك»: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية.. وأسعار النفط ترتفع في آسيا

تواصل ـ الرياض:

«البنوك» تؤكد: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية

نفى أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك بالمملكة، طلعت حافظ، وجود علاقة بين تأخر صرف رواتب بعض الموظفين والهجمات الإلكترونية، مؤكداً سلامة جميع الأنظمة البنكية.

في خطبة «الاستسقاء».. «السديس»: الإيمان والتقوى سبب البركة والسعادة (صور)

أدى جموع المصلين صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وإمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد بن وصل الأحمدي، وذلك تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله -.

«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية على «الشمالية» والجوف وتبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

الجيش اليمني يستعيد 6 موانئ تجارية من قبضة الانقلابيين

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، اليوم الخميس، فرض سيطرتهم على 6 موانئ مُهمّة كانت تُمثّل قوة إمداد للانقلابيين، مشيراً إلى أن التهريب عبر تلك الموانئ كان على مدار الساعة، وحصل من خلاله المتمردون على أسلحة وصواريخ وأجهزة اتصالات وطائرات دون طيار.

عنيزة.. مستشفى الملك سعود يُنقذ مقيماً نيبالياً تهشّمت جمجمته (صور)

أنقذ فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود في عنيزة بالقصيم – بفضل الله- حياة وافد نيبالي ـ 30 عاماً ـ تهشّمت جمجمته، وأصيب بورم ونزيف حاد؛ دخل على إثرهم في غيبوبة، وذلك جراء سقوطه من سيارة.

أسعار النفط ترتفع في آسيا مع انخفاض الدولار

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً، اليوم الخميس، في آسيا مع انخفاض سعر الدولار، الذي يعوّض عن زيادة الاحتياطي الأمريكي من الخام.

«جوجل» تحظر 200 ناشر للحدِ من الأخبار الكاذبة على الإنترنت

حظرت شركة “جوجل” 200 ناشر من شبكاتها الإعلانية في الربع الأخير من العام الماضي في إطار تدابيرها لوقف انتشار الأخبار الكاذبة على الإنترنت. وذكر تقرير “جوجل” لـ”الإعلانات السيئة للعام 2016م”: أنّ الناشرين الذين حُظروا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، مواقع إلكترونية انتحلت شخصية وكالات أنباء حقيقية بأسماء نطاقات مختصرة.