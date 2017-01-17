«تايمز أوف إنديا»: محكمة سعودية تقضي بسجن وتغريم عامل هندي أساء للإسلام

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قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية: إن إحدى محاكم المملكة قضت بسجن العامل الهندي شانكر بونام 4 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال بعد إيقافه في شهر نوفمبر الماضي لاتهامه بازدراء الإسلام من خلال مشاركته صورة على حسابه في “فيسبوك”.

وذكرت الصحيفة أن بونام، اتصل بأسرته في الهند بعد إدانته في الجريمة، وأخبرها بما حدث، في وقت أبلغ فيه شقيقه الصحيفة أن بونام، لا يمتلك المال لدفع الغرامة، كما أن الأسرة لا تمتلك هذا المبلغ الذي يعادل 90810 روبية.

وكانت وزيرة الخارجية الهندية “شوشما سواراج” قد وجهت سفارة الهند في الرياض للاهتمام بقضية بونام، والتواصل مع حكومة المملكة بشأنها قبل أسابيع.