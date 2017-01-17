«البنوك» تؤكد: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية

تواصل ـ الرياض:

نفى أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك بالمملكة، طلعت حافظ، وجود علاقة بين تأخر صرف رواتب بعض الموظفين والهجمات الإلكترونية، مؤكداً سلامة جميع الأنظمة البنكية.

من جهته قال متحدث المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الدكتور عباد العباد: إنّ المركز قدم الدعم للجهات المتضررة، بالاستجابة للحادثة، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة كافة تفاصيل الهجمات، بحسب “الوطن”.

ولفت العباد، إلى أن المهاجمين شغلوا البرمجية في وقت زمني واحد لكل الجهات صباح 22 يناير الجاري، وأخذوا في الخطة الأولى وقتاً طويلاً لتنفيذ الهجوم وجمع المعلومات، منبهاً إلى أن دور المركز هو إرسال التحذير اللازم للجهات الحكومية والحيوية بالمملكة، والتنبيه بأخذ الحيطة والحذر بوقوع هجمات إلكترونية.