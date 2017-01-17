موجز الصباح| زيارة مرتقبة لخادم الحرمين إلى طوكيو.. «حساب المواطن» يستثني «حافز» من الدخل

تواصل – الرياض:

صحيفة يابانية: زيارة مرتقبة لخادم الحرمين إلى طوكيو

قالت صحيفة “نيكاي أسيان ريفيو” اليابانية: إن اليابان ترى أن أمامها فرصة لتقوية العلاقات مع المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وتحدثت عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يدرس التوجه لليابان في مارس القادم لكسب مساعدة طوكيو للرياض في تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

«حساب المواطن» يستثني «حافز» من الدخل ويشمل المواطنة المتزوجة بأجنبي

أعلن برنامج “حساب المواطن”، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مشيراً إلى أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة

أقيمت صباح اليوم في جميع مناطق ومحافظات المملكة صلاة الاستسقاء، اتباعاً لسنة المصطفى – عليه أفضل الصلاة والسلام – عند الجدب وتأخر نزول المطر أملاً فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

الأمم المتحدة تشيد بالمملكة بعد تصحيح أوضاع 190 ألف برماوي

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، “إن ما قامت به اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية بتصحيح أوضاع أكثر من 190 ألف برماوي، هو عمل استثنائي اعترفت بتميزه الأمم المتحدة وهذا مصدر فخر لكم ولي وللمملكة”.

ينبع.. «الاستئناف» تؤيد حكماً بمنع مواطن من أي عمل مرتبط بالنساء

أيَّدت محكمة الاستئناف، الأحكام التي أصدرتها محكمة ينبع بمنع مواطن من أيِّ عمل مُرتبط بالنساء الأجنبيات، مع سجنه 5 أشهر، و250 جلدة.

مصر.. إحالة المتهمين بقتل مواطن سعودي إلى «الجنايات»

قررت النيابة المصرية إحالة 5 متهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل مواطن سعودي العام الماضي داخل شقته بمنطقة الهرم والاستيلاء علي مبلغ مالي كبير كان موجوداً بحوزته.