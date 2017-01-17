الجيش اليمني يستعيد 6 موانئ تجارية من قبضة الانقلابيين

تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، اليوم الخميس، فرض سيطرتهم على 6 موانئ مُهمّة كانت تُمثّل قوة إمداد للانقلابيين، مشيراً إلى أن التهريب عبر تلك الموانئ كان على مدار الساعة، وحصل من خلاله المتمردون على أسلحة وصواريخ وأجهزة اتصالات وطائرات دون طيار.

وقال مجلي في تصريحات صحفية: إن الموانئ الـ 6 هي: “المخا، عدن، بلحاف، المكلا، نشطون، الشحر”، مؤكداً خضوعها حالياً لسيطرة الشرعية ووضعها تحت رقابة دقيقة، كما أكّد قطع بعض روافد دعم الانقلاب.

ونبّه إلى أنّ ذلك لا يعني السيطرة التامة على كافة السواحل البحرية والموانئ، مبيناً أنه لا تزال هناك ميناء الحديدة وصليف اللذين يشكلان خط إمداد للانقلاب، عبر عمليات التهريب، مؤكدًا أن جميع الموانئ ستكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية في وقت قريب، لقطع كل الطرق البحرية والبرية على الانقلابيين.