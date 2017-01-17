اللواء الدويسي: جازان واحة للأمن والسياحة

تواصل – علي آل هاشم:

أكد مدير شرطة جازان رئيس اللجنة ا?منية الدائمة اللواء ناصر الدويسي، أن جازان تظل واحة للأمن والأمان وقِبلة للسياحة مهما هبّت العواصف وتعاقبت الأزمان، كما أكد أن حدودها أسوار حصينة، وربوعها أطياف للأمن والطمأنينة بعطاء جنود الوطن ورجال الأمن المخلصين.

وقال الدويسي: إنّ شرطة جازان وأفرع الأمن العام على استعداد تام بتجهيزاتها وإعداد خططها الأمنية والمرورية وآليات، لافتاً إلى توزيع دورياتها وتوسيع نطاق انتشارها بميادين المنطقة في ثنايا إجازة الشتاء وما يواكبها من فعاليات ومهرجانات، مطالباً الجميع بالتقيّد بالأنظمة المرورية وتجنّب السرعة لقضاء إجازة سعيدة.

وتعهّد الدويسي، بتسخير كافة الإمكانات والطاقات لتقديم جهود ميدانية بأعلى مستويات لحفظ الأمن والنظام وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير جازان بالعمل على أمن وراحة المواطن والمقيم بالمنطقة وما تحظى به تلك الجهود من متابعة مستمرة من مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج.