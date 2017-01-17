«جوجل» تحظر 200 ناشر للحدِ من الأخبار الكاذبة على الإنترنت

تواصل ـ وكالات:

حظرت شركة “جوجل” 200 ناشر من شبكاتها الإعلانية في الربع الأخير من العام الماضي في إطار تدابيرها لوقف انتشار الأخبار الكاذبة على الإنترنت.

وذكر تقرير “جوجل” لـ”الإعلانات السيئة للعام 2016م”: أنّ الناشرين الذين حُظروا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، مواقع إلكترونية انتحلت شخصية وكالات أنباء حقيقية بأسماء نطاقات مختصرة.

وكانت شركتا “جوجل” و”فيسبوك” أعلنتا منتصف نوفمبر الماضي عن تدابير جديدة لوقف انتشار “الأخبار الكاذبة” على شبكة الإنترنت باستهداف طريقة كسب بعض مروجي المحتوى الوهمي للمال من خلال الإعلانات، حيث قالت “جوجل” حينها: إنها تعمل على تغيير في سياستها لمنع المواقع الإلكترونية التي تحرّف المحتوى من استخدام شبكتها الإعلانية AdSense.

وتأتي خطوة “جوجل” في وقت واجهت فيه مع “فيسبوك” و”توتير” رد فعل عنيف على الدور الذي لعبته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال السماح بانتشار معلومات كاذبة، وغالباً خبيثة نتج عنها حمل الناخبين الأمريكيين على تغيير رأيهم تجاه المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقالت الشركة: إنها أزالت في عام 2016 نحو 1.7 مليار إعلان بسبب الانتهاكات، مقارنة بـ780 مليون في 2015، عازيةً زيادة عدد الإعلانات المزالة إلى سلوك المعلنين والتحسينات في التقنية المستخدمة في الكشف عن الإعلانات المسيئة.