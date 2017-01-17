 بسبب أعمال النظافة.. عراك بين آسيويين ينتهي بمقتل أحدهما في صامطة | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب أعمال النظافة.. عراك بين آسيويين ينتهي بمقتل أحدهما في صامطة

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بسبب أعمال النظافة.. عراك بين آسيويين ينتهي بمقتل أحدهما في صامطة

تواصل – علي آل هاشم:

أطاحت شرطة جازان، بوافد آسيوي قتل آخر من بني جلدته إثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة في محافظة صامطة.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من مستشفى المحافظة العام مفاده وصول آسيوي ـ 44 عاماً ـ للمستشفى تعرض لإصابات بليغة بأماكن متفرقة من جسده وفي وضع صحي حرج.

وتعرّف المختصون عند عملية التحري ومعاينة الموقع على الجاني وتمّ القبض عليه، حيث أقر بضرب رفيقه إثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة، فيما تمّ إيداعه التوقيف وإحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.

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