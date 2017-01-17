 «عضو شورى»: فصل 50 ألف موظف لتوظيف 172 ألف وافد (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«عضو شورى»: فصل 50 ألف موظف لتوظيف 172 ألف وافد (فيديو)

0

تواصل – متابعات:

كشف عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان: عن فصل 50 ألف موظف من القطاع الخاص خلال 9 أشهر ماضية مقابل توظيف 172 ألف أجنبي.

وقال الجغيمان، أثناء حديثه لبرنامج “الشورى” في القناة الأولى، الذي خُصص لمناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية السنوي: إنّ الدولة غير مُلزمة بالتوظيف ولكن يتمثل دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وأضاف الجغيمان: أنه ليس بالضروري أن يحصل كل مواطن على وظيفة حكومية، لكن المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير فرص وظيفية متنوّعة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

بدوره رفض الدكتور معدي آل مذهب، ما أسماها “السعودة العاطفية” التي تقوم على التوظيف لاعتبار أنه مواطن فقط دون النظر للكفاءة، عاداً ذلك بـ”المشكلة الكبيرة”.

شاهد ايضا

«تايمز أوف إنديا»: محكمة سعودية تقضي بسجن وتغريم عامل هندي أساء للإسلام

«تايمز أوف إنديا»: محكمة سعودية تقضي بسجن وتغريم عامل هندي أساء للإسلام

موجز الظهيرة| «البنوك»: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية.. وأسعار النفط ترتفع في آسيا

موجز الظهيرة| «البنوك»: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية.. وأسعار النفط ترتفع في آسيا

«الإسكان» تطرح 4 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص

«الإسكان» تطرح 4 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص

الأحساء.. القتل تعزيراً لمواطن هرَّب حبوباً مخدرة

الأحساء.. القتل تعزيراً لمواطن هرَّب حبوباً مخدرة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>