«عضو شورى»: فصل 50 ألف موظف لتوظيف 172 ألف وافد (فيديو)

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كشف عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان: عن فصل 50 ألف موظف من القطاع الخاص خلال 9 أشهر ماضية مقابل توظيف 172 ألف أجنبي.

وقال الجغيمان، أثناء حديثه لبرنامج “الشورى” في القناة الأولى، الذي خُصص لمناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية السنوي: إنّ الدولة غير مُلزمة بالتوظيف ولكن يتمثل دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وأضاف الجغيمان: أنه ليس بالضروري أن يحصل كل مواطن على وظيفة حكومية، لكن المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير فرص وظيفية متنوّعة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

بدوره رفض الدكتور معدي آل مذهب، ما أسماها “السعودة العاطفية” التي تقوم على التوظيف لاعتبار أنه مواطن فقط دون النظر للكفاءة، عاداً ذلك بـ”المشكلة الكبيرة”.