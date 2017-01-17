 تعرَّف على طريقة عمل خاصية الرسائل الجديدة في «واتساب» | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرَّف على طريقة عمل خاصية الرسائل الجديدة في «واتساب»

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تعرَّف على طريقة عمل خاصية الرسائل الجديدة في «واتساب»

 

تواصل – وكالات:

أصدر تطبيق واتساب تحديثاً جديداً مرتقباً يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، حتى إن لم يكن هناك اتصال بالإنترنت، فالتحديث الجديد “WhatsApp v2.17.1” متاح حالياً لمستخدمي نظام “أي أو إس”، فيما لم يكشف واتساب موعد إصدار التحديث على الهواتف ذات نظام الأندرويد.

ووفقاً لما نقله موقع “مترو”، فسوف يتم وضع الرسائل المكتوبة في “قائمة انتظار” على أن يتم إرسال الرسالة فور عودة الاتصال بالإنترنت على غرار رسائل البريد الإلكتروني و”فيسبوك ماسنجر”.

ويمكنك أيضاً، عبر التحديث الجديد، إرسال 30 صورة في وقت واحد، بعدما كانت الإصدارات السابقة تتيح إرسال 10 صور فقط، كما يوفر لك واجهة جديدة خاصة بـ”التخزين”، تسهل على المستخدم حذف الرسائل غير الضرورية من أجل توفير المساحة على هاتفك.

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