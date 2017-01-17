عنيزة.. مستشفى الملك سعود يُنقذ مقيماً نيبالياً تهشّمت جمجمته (صور)

تواصل – عنيزة:

أنقذ فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود في عنيزة بالقصيم – بفضل الله- حياة وافد نيبالي ـ 30 عاماً ـ تهشّمت جمجمته، وأصيب بورم ونزيف حاد؛ دخل على إثرهم في غيبوبة، وذلك جراء سقوطه من سيارة.

وقالت الشؤون الصحية بالقصيم: إنه تمّ إدخال المريض غرفة العمليات وإجراء جراحة معقدة استمرت 6 ساعات، حيث بدأ الفريق الطبي في سحب الدم المتراكم والمسبب لورم كبير في المخ الذي تسبب في زيادة الضغط على المخ مما يسبب خطورة كبيرة في مثل هذه الحالات.

وأضافت الشؤون الصحية، أنه تم نقل النصف الأيمن من الجمجمة وزرعها في البطن لمدة 3 أشهر، وعقب العملية استمر المريض على التنفس الصناعي لمدة أسبوع ثم بدأ المريض يستجيب للعلاج، وتمّت إزالة جهاز التنفس الصناعي

وأوضحت أن المريض نقل إلى غرفة عادية لمواصلة تلقى العلاج، حيث تمت متابعة ضعف الحركة في الأطراف اليسرى للجسم من اليد والرجل، وتحسّنت حالة المريض وبدأ بالمشي الطبيعي والحركة، وبعد 3 أشهر قام الفريق بإجراء عملية جراحية لتركيب الجزء الأيمن من الجمجمة وبحمد الله تمت العملية بنجاح وخرج المريض ويمارس حياته الطبيعية وعاد إلى عملة.

وأجرى العملية استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود بعنيزة الدكتور عين الله خان، حيث أشاد مدير المستشفى الدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى بالفريق الجراحي وقدم لهم الشكر، كما هنأ المريض بنجاح العملية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث تُعد معقدة خاصة في عدم استخدام العمالة لوسائل السلامة كالخوذة الواقية، موجهاً نداء للجميع باتباع شروط السلامة أثناء العمل.