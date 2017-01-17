مصر.. إحالة المتهمين بقتل مواطن سعودي إلى «الجنايات»

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قررت النيابة المصرية إحالة 5 متهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل مواطن سعودي العام الماضي داخل شقته بمنطقة الهرم والاستيلاء علي مبلغ مالي كبير كان موجوداً بحوزته.

وجاء في التحقيقات وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن المتهم الأول وهو – سايس جراج- بمنطقة الهرم استعان بآخرين في اقتحام شقة المواطن السعودي خليل العميريني من أجل السرقة، إلا أن الأخير قاومهم وحاول منعهم من سرقة شقته، ليقوم أحد الجناة بخنقه حتى الموت مستخدما قطعة قماش، واستولوا علي 3900 ريال سعودي، و96 ألف جنيه مصري وفروا هاربين.

وتمكنت قوات الأمن من خلال التحريات الكشف عن هوية المتهمين وألقت القبض عليهم، وتم إحالتهم للنيابة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات.