مسؤول أوروبي يطالب بتعزيز التعاون مع المملكة لمكافحة الإرهاب

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شدد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيركوف، على أهمية تعزيز التعاون مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة في المملكة وأوروبا.

وقال المسؤول الأوروبي: “من الواضح أننا نواجه تهديداً مشتركاً من الإرهاب، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والمملكة معاً لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك التحالف ضد إرهابيي داعش في العراق وسوريا”.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد الاتحاد الأوروبي للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإجراء محادثات رسمية مع المملكة ومجلس التعاون لدول الخليج، بحسب “الرياض”.