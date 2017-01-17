ينبع.. «الاستئناف» تؤيد حكماً بمنع مواطن من أي عمل مرتبط بالنساء

تواصل – ينبع:

أيَّدت محكمة الاستئناف، الأحكام التي أصدرتها محكمة ينبع بمنع مواطن من أيِّ عمل مُرتبط بالنساء الأجنبيات، مع سجنه 5 أشهر، و250 جلدة.

وقالت المحكمة: إن المواطن قام بإركاب فتاة لا تمتُّ له بصِلَةٍ شرعيَّة في سيَّارته الخاصَّة، والاعتداء عليها بالضـرب، والركل، واللعن، قبل أن يصطدم بسيَّارة بأخرى، ويسيطر عليه المارَّة بالتزامن مع صراخ الفتاة واستنجادها لينكشف أمره.

وذكرت الفتاة في شكواها أنَّ الجاني قام بمحاولة خطفها، وتوالى سيناريو القضيّة بإنكار المواطن خطفها، مشيراً إلى أنها ركبـت معه لتوصيلهـا مـن المستشفى إلى منزلها، ثـمَّ طلبت منه مالاً، وعندما رفض ادَّعت ذلك.