الأمم المتحدة تشيد بالمملكة بعد تصحيح أوضاع 190 ألف برماوي

تواصل – الرياض:

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، “إن ما قامت به اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، هو عمل استثنائي اعترفت بتميزه الأمم المتحدة وهذا مصدر فخر لكم ولي وللمملكة”.

وتضمن التقرير الذي تسلمه أمير منطقة مكة، تكريم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة نظير جهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، مؤكّدة أنها تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى، بحسب الرياض.

وكان أمير مكة، تسلم أمس الأربعاء التقرير النهائي لأعمال اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، والذي تضمن إصدار أكثر من 190 ألف إقامة مجانية الرسوم لمدة أربع سنوات على كفالة الشركات والمؤسسات والأفراد لأبناء الجالية.

وشملت هذه الإقامات الإعفاء من الغرامات المتراكمة المترتبة على عدم التجديد لسنوات مضت لمن انتهت إقاماتهم؛ بسبب عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم، وكذلك عدم استطاعتهم إلغاء بلاغات الهروب؛ بسبب عدم التوصل لكفلائهم السابقين، كما تمّ تفويج 7.428 مستفيد ميانماري لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الزوجية، والبنوة، والإعالة.