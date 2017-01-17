عقد تعاون بين «تطوعي المدينة» و«نماء» لخدمة الحجاج

تواصل – المدينة المنورة:

وقع مكتب العمل التطوعي للحج والعمرة والزيارة في المدينة المنورة، عقد تعاون مشترك مع مؤسسة نماء المنورة في مجال العمل التطوعي للحج والعمرة والزيارة.

وذكر المشرف العام على المكتب الدكتور هاشم نور، أنّ الطرفين اتفقا على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات التطوعية للحج والعمرة والزيارة، باتاحة “نماء” للمتطوعين فرصة التسجيل في منصة العمل التطوعي التابعة للمكتب، وعقد اللقاءات، والدورات العلمية والثقافية.

ويتولى المكتب تدريبهم على الأعمال التطوعية، والتنسيق مع الجهات المستفيدة من أعمال المتطوعين، وتوزيعهم على الجهات، والإشراف على أعمالهم.