 «حساب المواطن» يستثني «حافز» من الدخل ويشمل المواطنة المتزوجة بأجنبي | صحيفة تواصل الالكترونية

«حساب المواطن» يستثني «حافز» من الدخل ويشمل المواطنة المتزوجة بأجنبي

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«حساب المواطن» يستثني «حافز» من الدخل ويشمل المواطنة المتزوجة بأجنبي

تواصل – متابعات:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مشيراً إلى أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.

وذكر البرنامج في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدعم سيشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي حتى لو لم يكن لديها أبناء، كما لن يحجب الدعم عن المواطنة التي لديها أبناء من رجل غير سعودي.

وأوضح “حساب المواطن” أنه في حالة كان المواطن متزوج بأكثر من واحدة، فلن يتم احتساب الزوجات اللاتي يقطنون بمدن أخرى غير المدينة التي يعيش فيها الزوج، وسيتم احتساب فقط الزوجات اللاتي يعيشون معه في نفس المدينة.

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