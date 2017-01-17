علماء يدحضون فرضية بدء الحياة على الأرض بـ«اصطدام نيزك»

تواصل – وكالات:

أكد علماء جيوفيزياء من السويد والدنمارك، أن فرضية بدء ظهور الحياة على الأرض بعد اصطدام نيزك كبير بها لا أساس لها من الصحة.

ونقلت مجلة Nature Communications عن علماء قولهم: أنّ كل الأبحاث “أثبتت أن الارتطام “النيزكي” بكوكب الأرض حدث قبل 468 مليون عام، وكل الدلائل تشير إلى أن التنوع الحياتي بدأ بالظهور على كوكب الأرض قبل ذلك بـ3 ملايين عام تقريبا.

وذكر العلماء أن المعلومات التي توصلوا إليها مبنية على أبحاث واختبارات بيولوجية أجروها على أحافير عثروا عليها في مناطق مختلفة من السويد، واستطاعوا عبرها تحديد عمر أقدم البقايا النيزكية الموجودة على كوكبنا.

ولفتوا إلى أنّ الأبحاث تبيّن أن التنوع البيولوجي بدأ بالظهور على كوكب الأرض قبل 471 مليون عام، وأن تطور الكائنات الموجودة على كوكب الأرض استمر 25 مليون سنة تقريبا.