وصول أحدث أجهزة تقييم الخدمات لمستشفى «دومة الجندل» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

وصلت أحدث الأجهزة المتقدمة، والتي تقيم الخدمات المقدمة للمريض بمستشفى دومة الجندل العام ومن خلالها يتم تقييم منظومة العمل من قبل المراجعين وعمل استطلاع عام من خلاله ومعرفة أماكن القصور بجميع أقسام المستشفى عبر تقارير تصل من خلال البريد الإلكتروني بشكل يومي وأسبوعي وشهري ، ووضع خطط لمعالجتها وتجويد الخدمات المقدمة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة تتمتع بسهولة النقل وبدون أي تمديدات كهربائية مما يسهل نقلها وإستخدامها في جميع أقسام المستشفى، وتستهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمراجعين.