بالصور.. أمير الجوف يزور جناح الدفاع المدني بالمعرض المصاحب لمهرجان الزيتون

الجوف – أحمد الرمال:

قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، بزيارة لجناح مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في المعرض المصاحب لمهرجان الزيتون العاشر، الذي افتتحه مساء أمس الأربعاء الموافق ٢٧-٤-١٤٣٨هـ، والذي يستمر حتى ٦-٥-١٤٣٨هـ، بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بسكاكا.

كان في استقبال سموه سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد عمر بن عبدالله البيز، وأطلع سموه على بعض المعدات والتجهيزات المستخدمة في عمل رجال الدفاع المدني، وعدد من النشرات والكتيبات عن التوعية الوقائية، وجانب من وسائل السلامة المطلوبة.

رافق سموه خلال الزيارة أصحاب الفضيلة والسعادة مدراء الإدارات الحكومية، وعدد من أعيان المنطقة وضيوف المهرجان.