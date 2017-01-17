إطلاق النسخة العاشرة من مهرجان الزيتون بالجوف

الجوف – أحمد الرمال:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن مهرجان الزيتون، قامت فكرته منذ البداية على إيجاد نافذة تسويقية وتعريفية بالمنتج، وأيضا تعريف للمزارعين في المنطقة من أجل تسويق منتجاتهم من الزيتون ومشتاقاته المتنوعة.

وأضاف سموه، بعد افتتاح النسخة العاشرة من مهرجان الزيتون بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، مساء أمس الأربعاء، أننا اليوم وبعد عشر سنوات من إنطلاق مهرجان الزيتون نرى ولله الحمد فارق كبير في المنتج وفي توعية المزارعين التي أنعكس إيجاباً عليهم وعلى منتجاتهم، لافتاً إلى أن هذا ما كنا نسعى إليه.

وقال أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، في كلمة الافتتاح ‘‘إن هذه الليلة تتوج جهود أمير المنطقة والمهرجان في نسخته العاشرة، والذي حقق مكاسب كبيرة من تحسين للإنتاج وتوعية للمزارعين وتحقيق أرقام اقتصادية تنبئ بمستقبل مشرق للمنتج وفقاً لرؤية المملكة 2030‘‘.

وفِي كلمة الشريك الرئيسي للمهرجان شركة أرامكو السعودية، التي قدمها نائب الرئيس للشؤون الحكومية ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، عبر فيها عن سعادة أرامكو بشراكتها مع المهرجان، لما يحمله من قيم تتفق مع قيم المواطنة في الشركة والتي تتوافق مع قيم الشركة في جميع أعمالها ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة ودعمه عالمياً بصناعة الغاز،ومساهماتها الاجتماعية المختلفة وإطلاق النهضة السعودية الصناعية.

وقدمت شركة سابك الشريك الذهبي للمهرجان، كلمه ألقاها نائب الرئيس م. خالد بن فهد المزيد، أكد فيها حرص الشركة على رعايتها للمهرجان امتداداً لمساهماتها الاجتماعية في ربوع الوطن، ومشيراً لقافلة سابك التي تستضيفها منطقة الجوف لربط النشء بالعلوم وتنمية حس المبادرة والعمل بروح الفريق، وإسهام الشركة مع القطاع الزراعي الوطني للوصول لأعلى مستوى إنتاج عبر أسمدة الشركة.

وفي كلمة المزارعين، أناب عنهم الدكتور مرزوق الخنجر استشهد بالمهرجان ومساهمته في نقل المنطقة نقلة نوعية زراعياً وسياحياً واعلامياً واقتصادياً، حيث أن المنطقة تنتج 67‎%‎ من انتاج المملكة من زيت الزيتون، وكشف عن مشاركة 58 مزارع يقدمون إنتاجهم من زيت الزيتون والزيت المكبوس والمخلل.

وكرم سمو أمير المنطقة في نهاية الحفل شركاء المهرجان والقنوات التلفزيونية الراعية وأمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني، والرئيس التنفيذي للمهرجان حسين بن علي الخليفة، ودشن سموه معرض الأسر المنتجة ومعرض المزارعين متجولاً على أجنحة العارضين والمشاركات، بعدها تجول بمعرض سابك، والمعارض الحكومية.