الأمن الإلكتروني: فيروس «شمعون2» ضرب 9 آلاف حاسب حكومي

تواصل – الرياض:

كشف مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، أن 9 آلاف حاسب آلي و 1800 خادم في 11 جهة حكومية في المملكة أصيبوا الإثنين الماضي بفيروس ‘‘شمعون2‘‘.

وقال المركز ‘‘إن مستوى الخطورة الإلكترونية خلال الشهر الحالي بعد هجوم فيروس (شمعون2) عالية جداً وهي من الدرجة الرابعة، وتم حساب مستوى الخطر بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

وأضاف، أن الهجوم كان على الخدمات المقدمة والأصول القائمة في البنى التحتية على المستوى الوطني، الأمر الذي يهدد حقوق المواطن أو اقتصاد البلد كالتقليل من الإنتاجية العامة للخدمات.

ورجح مركز الأمن الإلكتروني، احتمالية حدوث الهجمات بنسبة شبه مؤكدة وهي من الدرجة الخامسة أي ما يعادل مرة أو أكثر في الشهر.