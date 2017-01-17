 خلال 90 يوما.. «ترامب» يوصي بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة بسوريا | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 90 يوما.. «ترامب» يوصي بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة بسوريا

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خلال 90 يوما.. «ترامب» يوصي بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة بسوريا

تواصل – وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة.

وقالت وكالة “رويترز”: إن “ترامب طلب من الوزارتين وضع خطة، في غضون 90 يوماً، لتوفير تلك المناطق الآمنة في سوريا والمناطق المحيطة للنازحين السوريين لحين تسوية أوضاعهم، مثل العودة إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث محتمل”.

وأضافت الوكالة: “لا تزال بقية تفاصيل التوصية مجهولة، ولكن من المعروف أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة، باراك أوباما، درست إنشاء “مناطق آمنة” أو “مناطق حظر طيران”، لكنها خلصت إلى أن ذلك سيكون صعباً جداً”.

يذكر أن السلطات التركية لطالما حثت القوى العالمية على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، حتى تكون هناك منطقة خالية من القتال، والتي ستساعد كذلك على وقف تدفق المهاجرين، وفق رأي أنقرة.

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