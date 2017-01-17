 استعداداً لإجازة منتصف العام.. «المحرج» يتفقد مواقف السيارات بالمسجد النبوي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

استعداداً لإجازة منتصف العام.. «المحرج» يتفقد مواقف السيارات بالمسجد النبوي (صور)

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استعداداً لإجازة منتصف العام.. «المحرج» يتفقد مواقف السيارات بالمسجد النبوي (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

قام مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بزيارة لغرفة عمليات مواقف السيارات الخاصة بزوار المسجد النبوي المرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية والتي تديرها القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف للاطلاع على سير العمل، والوقوف على ما جد فيها من تطوير وتحسين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات المبكرة للأمن العام قبل بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، هذا ورافق المحرج خلال الزيارة قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة، وعدد من قيادات الأمن العام، وكان في استقبالهم مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف العميد عبدالرحمن المشحن.

بعد ذلك قام اللواء المحرج ومرافقوه بجولة شملت كافة أرجاء المسجد النبوي والروضة الشريفة، واطلع على آلية تفويج الزوار للروضة، وكذلك تفويج ضيوف الرحمن أمام المواجهة أثناء السلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه.

وفي نهاية الزيارة أثني مدير الأمن العام على ما يقوم به رجال الأمن العام من جهود ملحوظة؛ خدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.

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