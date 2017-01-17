أكاديميون ودعاة ينعون زوجة سلمان العودة: تعرفها حلق التحفيظ وطالبات القرآن

تواصل – سعود الخالد:

بعث عدد من الدعاة والمشايخ والعلماء والأكاديميين والإعلاميين، اليوم الأربعاء، برقيات التعازي للشيخ سلمان العودة؛ إثر وفاة زوجته وابنه، معبرين عما بداخلهم من حزن ومواساة إلى أسرة الفقيدين.

وقالت الدكتورة نوال العيد الأستاذ المشارك في السنة بجامعة الأميرة نورة: “إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق “هيا السياري” لمحزونون، اللهم اغفر لها، وارحمها، وأدخلها جنات النعيم”.

وحول معرفتها بالفقيدة هيا السياري – زوجة الشيخ – قالت الدكتورة نوال: “تعرفها حلق التحفيظ، وطالبات القرآن، ذات الصوت الندي، اللهم اجعله شافعاً لها، ومؤنساً لها في وحشتها”.

وقال الشيخ عائض القرني: “اتصلت بأخي الدكتور سلمان العودة أعزيه فوجدته صابراً محتسباً يسليني بكلامه”.

ودعا الدكتور محمد العريفي لهما بالمغفرة قائلاً: “اللهم اغفر لهما وارحمهما، واربط على قلب الشيخ وأسرته، واجعل هذا المصاب رفعةً في درجاتهم”.

وعزى الدكتور فيصل سعود الحليبي، أسرة الشيخ سلمان العودة قائلاً: “أعظم الله أجركم أبا معاذ، وجبر الله قلوبكم، ورزقكم الصبر والسلوان، وغفر لموتاكم وموتى المسلمين”.

وقالت الدكتورة أميرة الصاعدي في تغريدة: “لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده إلى أجل، غفر الله لهما ورحمهما، وجبر قلوبهم وعوضهم خيراً”.

وقدم رجل الأعمال عبدالمحسن المقرن، تعازيه قائلاً: “أحسن الله عزاءكم، وجبر مصابكم، وغفر لموتانا وموتاكم ووالدينا والمسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة”.

وقال الكاتب عبدالرحمن العشماوي في تغريدته: “هكذا هي الدنيا، أسأل الله أن يرحم الفقيدين وموتانا وموتى المسلمين، ويحسن عزاء أبي معاذ وأهله ويكتب لهم أجر الصابرين”.

وقال الدكتور حسن الحميد: “بلغني نبأ وفاة زوجة سلمان العودة وابنه أحسن الله عزاءكم شيخنا، وجبر مصابكم وألهمكم وكل ذوي الفقيدين الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعزى الشيخ حمد الغماس، أسرة الفقيد قائلاً: “غفر الله لهم، ورفع درجتهم، ورحمهم برحمته الواسعة، وربط على قلب أخي أبي معاذ، وألهمه الصبر والسلوان”.

وقال الشيخ الكلباني، عبر حسابه على “تويتر”: “الله يغفر لهما ويرحمهما، ويلهم الشيخ الصبر والسلوان ويخلف عليه بخير”.

الجدير بالذكر أن زوجة وابن الشيخ سلمان العودة قد تُوفيا، مساء اليوم، في حادث مروري، وقع على إحدى الطرق بمنطقة الرياض.