بعد 5 ساعات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمجمع تجاري بالمدينة «صور»

تواصل ـ المدينة المنورة:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، العقيد خالد الجهني: ‘‘إن غرفة التحكم والتوجيه، تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مركز تجاري بشارع قباء، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية للموقع.

وأضاف الجهني: تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، بعد مكافحته لأكثر من خمس ساعات، وأُصيب جراءه مقيم بجروح في اليد نُقل على إثرها للمستشفى.

وأوضح الجهني: أن المركز المحترق مكون من طابقين بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، ومسقوف بالهنجر، ومعد لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات التجميل، وقد أتى الحريق على كامل المبنى.

وأشار إلى أن الفرق عملت على محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمباني المجاورة؛ ونتج عن الحادث إصابة أحد العاملين بجرح بسيط في اليد، تم نقله عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى الأنصار وحالته مطمئنة، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.