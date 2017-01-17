«المحمود»: أحداث المنطقة يتحملها جميع الأطراف وليس المسلمون فقط (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قال الدكتور عبدالرحمن المحمود عضو رابطة علماء المسلمين: ‘‘إن الأحداث التي تعيشها المنطقة لا يمكن أن يتحملها المسلمون فقط، بل هناك أطراف أخرى خاسرة أهمهم أمريكا، وروسيا، والنظام السوري الذي بدأ يتلاشى؛ لذلك يجب عدم الخضوع للحالة الانهزامية‘‘.

وأكد المحمود، في حديث على قناة ‘‘المجد‘‘ الفضائية، أنه لا ينبغي أن ينظر المسلم إلى نفسه أنه الخاسر الوحيد فقط؛ لأن هناك من يخسر اقتصادياً وبشرياً.

ونصح المسلمين بضرورة الابتعاد عن ظن الجاهلية، والتيقن بأن الله لن ينصر المؤمنين حتى يخرجوا من الحالة الانهزامية التي يعيشونها، والإيمان بأن وعد الله حق، وأن نصره قادم لا محالة.