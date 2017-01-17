خلال 3 أشهر.. «أبل» تطرح «iPhone» بميزة إيجاد السماعات اللاسلكية المفقودة

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة ‘‘أبل‘‘ الإصدار الجديد التجريبي للمطورين، من نظام تشغيل هواتفها الذكية ‘‘iOS 10.3‘‘ وعلى متنه ميزة ‘‘Find My AirPods‘‘ الجديدة.

وقال موقع ‘‘تيك كرانش‘‘ التقني اليوم: ‘‘تتيح هذه الميزة الجديدة، إمكانية إيجاد السماعات اللاسلكية الجديدة في حال فقدانها، وذلك من خلال تواصل هاتف المستخدم مع السماعات عبر البلوتوث؛ ومن ثم التعرف على مكانها‘‘.

وأضاف: تستطيع الميزة الجديدة تحديد موقع السماعة في حال كانت تعمل بالفعل، حيث تتواجد الميزة الجديدة، داخل ميزة إيجاد هاتف الآيفون التقليدية Find My iPhone.

وأشار الموقع إلى أن الإصدار التجريبي من iOS 10.3 سيستمر تحت أيدي المطورين، لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، قبل بدء تطبيقه بشكل رسمي.