الشهر القادم.. جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا

تواصل ـ الدمام:

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438/1439هـ، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 16 جمادى الأولى 1438هـ، وحتى يوم الاثنين 7 جمادى الآخرة 1438هـ.

ودعا عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، الراغبين في الالتحاق بالبرامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد.

وأشار إلى أن التقديم متاح للطلاب والطالبات، ببرامج الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، والزمالة، في أكثر من خمسة وأربعين برنامجاً، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي: الطب، وكلية الصحة العامة، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية بالدمام والجبيل.

وأوضح المهوس: أنه يمكن الاطلاع على البرامج والشروط في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.uod.edu.sa/ar مؤكداً، أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية، وفي الفترة المحددة فقط.