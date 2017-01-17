 بسبب «كلب».. أسترالي يُشعل النار في جاره | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب «كلب».. أسترالي يُشعل النار في جاره

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بسبب «كلب».. أسترالي يُشعل النار في جاره

تواصل ـ وكالات:

قالت الشرطة الأسترالية، الأربعاء، إن أحد الأشخاص (41 عاماً)، أشعل النار في جاره، بعد أن سكب سائلاً قابلاً للاشتعال عليه؛ إثر مشادة كلامية بينهما بسبب كلب.

وأوضحت شرطة مدينة وولونجونج جنوب سيدني، أن المجني عليه (45 عاماً) نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، مضيفة أن الضحية تحول إلى كتلة من اللهب حيث أصابته النار في وجهه، وصدره، وذراعيه، وجذعه.

وأضافت الشرطة أن إصابة المجني عليه دائمة ومروعة؛ بسبب شدة الحريق، فيما أشارت إلى إصابة زوجته أيضاً أثناء محاولتها مساعدته.

واعتقل المشتبه به ووجهت له الشرطة اتهامات بإلقاء مادة متفجرة على الضحية؛ بهدف تشويهه، أو التسبب في أذى جسدي خطير له.

يذكر أن الجاني صدر ضده أمر اعتقال في ولاية ساوث أستراليا؛ بخصوص حادث اعتداء بسلاح في وقت سابق.

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