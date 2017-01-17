 الإخوة الأعداء.. ميليشيا «الحوثي» تستهدف نجل «صالح» وتقتل أحد مرافقيه | صحيفة تواصل الالكترونية

الإخوة الأعداء.. ميليشيا «الحوثي» تستهدف نجل «صالح» وتقتل أحد مرافقيه

0
الإخوة الأعداء.. ميليشيا «الحوثي» تستهدف نجل «صالح» وتقتل أحد مرافقيه

تواصل – وكالات:

استهدفت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، سيارة نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء؛ ما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه وإصابة آخرين إلى جانب عنصر حوثي.

وقالت مصادر يمنية: ‘‘إن سيارة تقل نجل المخلوع صالح وخلفها سيارة بلوحة مدنية عليها 8 مرافقين تعرضت للإيقاف من قبل نقطة تابعة لميليشيات الحوثي في شارع الخمسين وحين عرَّف نجل المخلوع النقطة بصفته أصروا على تفتيش السيارات‘‘.

وأضافت المصادر، أن نجل المخلوع رفض التفتيش وهرب، لتستهدفه ميليشيات الحوثي بإطلاق النار عليه، والاشتباك مع سيارة الحراسة التابعة له، لافتةً إلى تكليف ميليشيا الحوثي حملة أمنية كبيرة للقبض على نجل المخلوع والتحقيق معه في إدارة أمن العاصمة.

يشار إلى أن الخلافات تضرب صفوف الانقلابيين في الفترة الأخيرة، بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، على قيادة الحرس الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء.

شاهد ايضا

نقل مصلي الاستسقاء للمسجد النبوي بحافلات النقل الترددي

نقل مصلي الاستسقاء للمسجد النبوي بحافلات النقل الترددي

«تراحم حائل» تتصدر تنفيذ مشروع سداد إيجارات أسر السجناء

«تراحم حائل» تتصدر تنفيذ مشروع سداد إيجارات أسر السجناء

البشير: نتصدى لمشروع التشيُّع في إفريقيا.. وعلاقتنا بالمملكة قوية

البشير: نتصدى لمشروع التشيُّع في إفريقيا.. وعلاقتنا بالمملكة قوية

كشف هوية المسؤولين عن هجمات فيروس «شمعون»

كشف هوية المسؤولين عن هجمات فيروس «شمعون»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>