دراسة: أواني الألمنيوم تقلل معدل الذكاء لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن طهي الطعام في أواني الألمنيوم يقلل من معدل الذكاء لدى الطفل؛ وذلك لوجود الكادميوم والرصاص اللذين يسببان تلف الكلى والدماغ، وانخفاض الأداء التعليمي، ومشاكل بالقلب والأوعية الدموية، والتعرض لآثار صحية سلبية أخرى، وفقاً لتقرير نشرته “تايمز أوف إنديا”.

وقال معد الدراسة Jeffrey Weidenhamer من جامعة آشلاند الأمريكية: إن أواني المطابخ الألمنيوم مصنوعة من الخردة المعدنية مثل قطع غيار الكمبيوتر والسيارات والعلب والبقايا الصناعية الأخرى التي تشكل مخاطرَ صحية خطيرة على الأشخاص؛ وذلك لاحتوائها على الرصاص والكادميوم فعند الاستخدام المنتظم لهذه الأواني تقلل من ذكاء الطفل والمساهمة في وفيات الملايين الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما اختبر الباحثون عينات من تجهيزات المطابخ المصنوعة من الألمنيوم في 10 دول نامية، ووجد أن عند طهي الطعام وغليه لمدة ساعتين تم الإفراج عن مستويات عالية من الزرنيخ، و31% من الكادميوم، وتركيزات عالية من الرصاص، ووجد أن التعرض للرصاص من أواني طهي الطعام الألمنيوم قد تكون أحد العوامل المسببة للإصابة بتسمم الرصاص المستمر.

وأشارت الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخراً على نسبة التعرض للرصاص في إفريقيا وآسيا إلى أن مستويات الرصاص مرتفعة في الدم، على الرغم من التحذيرات بمنع استخدامه في البنزين.