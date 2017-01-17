«تراحم حائل» تتصدر تنفيذ مشروع سداد إيجارات أسر السجناء

تواصل – واس:

حصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة حائل على المركز الأول من بين 89 مؤسسة خيرية على مستوى المنطقة؛ لدورها في تنفيذ مشروع سداد إيجارات أسر السجناء لعام 2016، الذي تدعمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

وأوضح رئيس اللجنة منصور العمار أن حصول تراحم حائل على المركز الأول في تنفيذ هذا المشروع الخيري يؤكد أهمية الأعمال الخيرية في اللجنة وما تبذله لخدمة إخواننا السجناء وأسرهم في حائل، وامتداداً لدور تراحم في شتى مناطق بلادنا الحبيبة.

وهنأ رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بحائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة، وأهالي حائل بمناسبة حصول اللجنة على المركز الأول، وتحقيقها هذا الإنجاز الذي أتى بعد أن طورت اللجنة منهجية العمل التي تركز على التميز المؤسسي لتحقيق أفضل الخدمات لمجتمعها المحلي الذي يعد هدفها ورسالتها متبنية في ذلك معايير الجودة في تقديم مختلف الخدمات.

وقدم العمار الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي اللجنة؛ على ما يبذلونه من جهود متواصل من أجل خدمة إخوانهم المستفيدين من خدمات اللجنة، مثمناً الدور الاجتماعي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للقطاع الخيري، ولشركاء النجاح والداعمين، سائلاً المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.