خبراء: الهجمات الإلكترونية تثبت استهداف أمن المملكة

تواصل ـ الرياض:

قال مختصون في الأمن المعلوماتي: ‘‘إن وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، جاهزَيْن للتصدي لأي محاولة عابثة للنيل من التطور الكبير للمملكة على مستوى تقنية المعلومات‘‘، مؤكدين على ضرورة تدريب وتثقيف الموظف والمواطن بكل ما يخص أمن المعلومات، وأنَّ الهجمات أثبتت استهداف المملكة، وأننا لم نأخذ الاستعداد الكافي لأمن المعلومات.

وأكد أستاذ الإعلام الأمني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور بركة الحوشان: أنَّ حماية المعلومات جزء من أنواع الأمن، والإرهاب أحياناً تكون أهدافه القرصنة والإضرار ببيانات المؤسسات والجهات؛ سعياً للحصول على فوائد مالية أو معلوماتية.

وأوضح الحوشان: أنَّ المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على أمن المعلومات تعطى لشركات لا تقدم لنا أمناً كافياً؛ إذ بإمكان أي ناشئ في القرصنة أن يخترق بعض المواقع، ومركز المعلومات الوطني لديه تعليمات وبرامج ويعطي دورات تدريبية للحماية من القرصنة، ولا بد من الاستفادة منها بقدر أكبر، وعلينا أن نملك شبكة آمنة لكي لا نكون صيداً سهلاً، ولا نضحي بجهدنا ووقتنا.