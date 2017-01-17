قريباً.. «آبل» تتيح لمطوري التطبيقات الرد على التعليقات

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “آبل” تقديم ميزة جديدة للمطورين خلال الفترة القادمة؛ للرد المباشر على تعليقات مستخدمي التطبيقات في كلٍّ من متجر iOS ومتجر تطبيقات Mac.

وكشفت وثائق إصدار المطورين التجريبي iOS 10.3، عن ميزة جديدة تقدمها “آبل” للمطورين خلال الفترة القادمة، حيث تتيح الميزة لمطوري التطبيقات الرد المباشر على تعليقات مطوري تطبيقات منصة iOS، أو Mac OS.

وكانت شركة “جوجل” قد قدمت في وقت سابق ميزة الرد على تعليقات مستخدمي تطبيقات الأندرويد في متجر “جوجل بلاي”، إلا أن التواصل مع مطوري التطبيقات في متجري آبل في السابق اقتصر على إرسال بريد إلكتروني لمطوري التطبيقات فقط.

ويتضمن الإصدار التجريبي المخصص للمطورين iOS 10.3، ميزة تقييم التعليقات داخل التطبيق نفسه، حيث يمكن لهذه الميزة أن تحجب التعليقات المزعجة على التطبيقات.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة رفع جودة تقييم التطبيقات في متجر App Store، بشكل خاص التطبيقات التي لا تحظى بتقييم غالباً في متجر التطبيقات.

ولم تكشف “آبل”، حتى الآن، عن موعد إطلاق تحديث iOS 10.3، إلا أن الشركة ألمحت، في وقت سابق، عن إطلاق تحديث جديد لإضافة بعض الإصلاحات في غضون شهر أو اثنين.