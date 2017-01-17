«نصف بصلة» يحاول التغلب على «ترامب» في «تويتر»

تواصل – وكالات:

في محاولة لإغاظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتغلب عليه في موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه “تويتر”، يسعى حساب “نصف بصلة” معتمداً على الفكاهة والسخرية لجذب متابعين أكثر.

ووجد الحساب الجديد على تويتر، “نصف بصلة في كيس” رواجاً كبيراً؛ إذ وصل عدد متابعيه إلى حوالي 430 ألف شخص في أقل من شهر.

وجاءت أولى تغريدات الحساب: “ماذا لو استطاعت نصف بصلة في كيس الحصول على متابعين أكثر من دونالد ترامب؟!”.

الجدير بالذكر، أن ترامب نشط في تغريداته، وغالباً ما يلجأ لـ”تويتر” للتعبير عن رأيه، ويصل عدد متابعيه إلى حوالي 21.8 مليون شخص.