ارتفاع النفط بِفعل هبوط الدولار وخفض الإنتاج

تواصل – وكالات:

عاودت أسعار النفط الارتفاع مع انتعاش السوق، مُستفيدةً من هبوط الدولار، وتخفيضات الإنتاج التي أعلنتها “أوبك” ومنتجون آخرون، في وقت يتوقع أن يحد نمو نشاطات الحفر في الولايات المتحدة من مكاسب النفط.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج “برنت” 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.7% إلى 55.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتاً إلى 53.12 دولار للبرميل.

وظلَّ الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع تحت ضغط مخاوف من تأثير سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزراء دول أعضاء “أوبك” ومنتجون من خارجها، خلال اجتماع فيينا الأحد: إنَّ الإنتاج خُفض بواقع 1.5 مليون برميل من أصل نحو 1.8 مليون برميل يومياً بحسب اتفاق المنتجين.