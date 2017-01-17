 ارتفاع النفط بِفعل هبوط الدولار وخفض الإنتاج | صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع النفط بِفعل هبوط الدولار وخفض الإنتاج

0
ارتفاع النفط بِفعل هبوط الدولار وخفض الإنتاج

تواصل – وكالات:

عاودت أسعار النفط الارتفاع مع انتعاش السوق، مُستفيدةً من هبوط الدولار، وتخفيضات الإنتاج التي أعلنتها “أوبك” ومنتجون آخرون، في وقت يتوقع أن يحد نمو نشاطات الحفر في الولايات المتحدة من مكاسب النفط.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج “برنت” 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.7% إلى 55.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتاً إلى 53.12 دولار للبرميل.

وظلَّ الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع تحت ضغط مخاوف من تأثير سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزراء دول أعضاء “أوبك” ومنتجون من خارجها، خلال اجتماع فيينا الأحد: إنَّ الإنتاج خُفض بواقع 1.5 مليون برميل من أصل نحو 1.8 مليون برميل يومياً بحسب اتفاق المنتجين.

شاهد ايضا

أسعار الذهب تُسجل تراجعاً طفيفاً

أسعار الذهب تُسجل تراجعاً طفيفاً

180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة

180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة

انخفاض أسعار النفط في آسيا

انخفاض أسعار النفط في آسيا

الذهب يتراجع والدولار يتعافى

الذهب يتراجع والدولار يتعافى

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>