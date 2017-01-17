 «مدني المدينة» يُحذِّر من استخدام المواد الكيميائية في التنظيف | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني المدينة» يُحذِّر من استخدام المواد الكيميائية في التنظيف

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«مدني المدينة» يُحذِّر من استخدام المواد الكيميائية في التنظيف

تواصل – الرياض:

حذَّرت إدارة التوعية الوقائية بمديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة، ربات المنازل، ومن في حكمهم، من مزج المواد الكيميائية لإزالة الرواسب الجيرية في أحواض المياه والأرضيات وغيرها، على خلفية رصدها عملية مزج مادة “الفلاش” مع الكلور التي تُشكِّل خطراً على صحة الإنسان.

ونبَّه مدير الإدارة العامة للسلامة في المديرية العقيد خالد العتيبي، إلى أن عملية المزج تنتج عنه أبخرة وغازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، ويُسبِّب استنشاقها بكميات كبيرة لحالات اختناق متقدِّمة، ويزداد الأمر سوءاً باحتراقها.

وشدَّد العتيبي، على أهمية قراءة الإرشادات الموضحة على عبوات المواد الكيميائية، ومعرفة محتوياتها، وتاريخ إنتاجها وانتهائها، والإلمام التام بطرق استخدامها، وتداولها، وحفظها، وطُرق التعامل معها في حالات الطوارئ مع تهوية المكان قبل استخدامها.

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