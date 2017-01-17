أعضاء بـ«الشورى» ينتقدون «التجارة» لانتشار ظاهرة الغش التجاري (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

انتقد أعضاء بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أداء وزارة التجارة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هناك تزايداً لحالات التستر التجاري التي أضرت بالكثير من طالبي العمل من المواطنين، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/1437هـ.

وتساءل الأعضاء عن أسباب عدم تشغيل أكثر من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية؟ وما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص لمجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فقط؟.

وطالب أعضاء المجلس الوزارة، بمضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، متسائلين عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول بضائع مقلدة إلى السوق المحلي!

كما تضمنت أبرز الانتقادات للوزارة عدم اهتمامها بالتجارة الإلكترونية، وعدم كفاية الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري، إضافة إلى عدم وجود خطة لديه لتحسين تنافسية المملكة وفق المعايير الدولية.

وفي الجلسة ذاتها، طالب أعضاء الشورى، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/1437هـ، بتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق، نظراً لكثرة القضايا مقارنة بعدد الموظفين.

ودعا الأعضاء، إلى إجراء دراسات للتعرف على طبيعة القضايا المرتفعة في السنوات السابقة وتحديداً في العامين الماضيين، متسائلين عن الإجراءات التي تتم بعد بحث حالات الموقوفين في السجون، وطالبين أيضاً ببيانات عن واقع القضايا ومسبباتها.