تصحيح أوضاع 190 ألف مقيم «برماوي» في المملكة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، أنها أصدرت أكثر من 190 ألف إقامة مجانية الرسوم لمدة أربع سنوات، على كفالة الشركات والمؤسسات والأفراد لأبناء الجالية.

جاء هذا خلال تسلُّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، من رئيسها ووكيل الإمارة لشؤون الحقوق، الأمير فيصل بن محمد.

وأكد التقرير أنه تم إعفاء آلاف البرماويين من الغرامات المتراكمة المترتبة على عدم تجديد الإقامة لسنوات مضت لمن انتهت إقاماتهم، مشيراً إلى تفويج (7.428) مستفيداً مينمارياً لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الزوجية والبنوة والإعالة.

وأضاف، أن فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، شارك في تصحيح الوضع العمالي من خلال عدة مهام شملت تغيير المهن لمن يحمل مهنة فردية أو عمالية حسب احتياج صاحب العمل.

ولفت التقرير، إلى أن تصحيح الوضع العمالي شمل احتساب العامل المينماري الواحد بربع عامل وافد، في برنامج تحفيز المنشآت (نطاقات) إلى جانب إبقاء العاملات المينماريات على كفالة عائلهن واستثنائهن من نقل كفالاتهن إلى المنشآت التي يرغبن العمل فيها.