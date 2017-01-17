مهلة شهر للتصحيح.. تغليظ عقوبة الاحتفاظ بجواز سفر العامل

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منحت الجهات المختصة في المملكة المنشآت التجارية مهلة شهر واحد فقط، لإزالة مخالفة الاحتفاظ بجواز سفر العامل الوافد، على أن تتم مضاعفة العقوبة (حوالي ألفي ريال) في حال عدم تصحيحها.

وأكدت مصادر مطلعة: “أن مجلس الغرف السعودية، وبطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جدد إبلاغ المنشآت التجارية، واللجان الوطنية وفروعها بالمناطق والمحافظات، بأهمية عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي، وفي حال طلب العامل الاحتفاظ بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل”.

وأضافت المصادر أن تعميم مجلس الغرف بالتوقيع على النموذج الاسترشادي يشار فيه إلى تسليم صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ تسلمه، معتبراً أن الاحتفاظ بجواز سفر العامل من دون موافقته مخالفة تستوجب العقوبة بغرامة قدرها 2000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم، وفقا لـ”الحياة”.

ويُلزم هذا القرار بإزالة المخالفة خلال شهر، وفي حال عدم إزالتها خلال تلك المدة تعتبر تلك المدة تكراراً للمخالفة تستوجب مضاعفة العقوبة.